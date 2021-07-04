Французский производитель Moet Hennessy решил уступить российским властям и поставлять в страну «игристое вино», а не шампанское. Москва законодательно запретила на территории страны любое «шампанское», кроме произведенного в России. Как передает Блумберг, компания согласилась добавить для российский потребителей на свою этикетку надпись «игристое вино». Ранее сообщалось, что Moet Hennessy может оставить россиян без своего шампанского.