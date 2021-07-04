Французский производитель Moet Hennessy решил уступить российским властям и поставлять в страну «игристое вино», а не шампанское. Москва законодательно запретила на территории страны любое «шампанское», кроме произведенного в России. Как передает Блумберг, компания согласилась добавить для российский потребителей на свою этикетку надпись «игристое вино». Ранее сообщалось, что Moet Hennessy может оставить россиян без своего шампанского.
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
О консолидации власти Си Цзиньпином при помощи мотива противостояния внешним и внутренним врагам и угрозам 1 июля в Пекине отметили 100-летие Компартии. Си Цзиньпин выступил с пламенной речью, отметив роль партии в национальном обновлении и противостоянии иностранному влиянию. Символическая дата — хороший повод поговорить о конкретных тенденциях развития страны…
«Прямая линия» с президентом: разъяснить, ответить и успокоить Такое «успокоение» непосредственно от главы государства – это часть российской общественной политической культуры. Ну, вот такая особенность, от которой никуда не деться. И в данном случае президент с этой особенностью весьма умело работает…
Популярное за неделю
30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)