Около 30 пациентов психоневрологического интерната, подтопленного в Бахчисарайском районе, будут эвакуированы

Около 30 пациентов психоневрологического интерната, подтопленного в после дождей в Бахчисарайском районе Крыма, будут эвакуированы. Об этом «Интерфаксу» сообщила глава районной администрации Людмила Пучкова. Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества. В Бахчисарайском районе выпало две месячные нормы осадков, две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплены около 100 частных домовладений.