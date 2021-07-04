Около 30 пациентов психоневрологического интерната, подтопленного в Бахчисарайском районе, будут эвакуированы

Около 30 пациентов психоневрологического интерната, подтопленного в после дождей в Бахчисарайском районе Крыма, будут эвакуированы. Об этом «Интерфаксу» сообщила глава районной администрации Людмила Пучкова. Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества. В Бахчисарайском районе выпало две месячные нормы осадков, две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплены около 100 частных домовладений.
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