Сеть магазинов «ВкусВилл» удалила со своего сайта статью, одними из героев которой стала ЛГБТ-пара

Сеть магазинов «ВкусВилл» удалила со своего сайта статью «Рецепты семейного счастья», одними из героев которой стала ЛГБТ-пара. На странице, где располагался текст, теперь опубликовано извинение руководства компании. 30 июня на сайте «ВкусВилл» опубликовали материал с рассказами семей об их любимых продуктах в магазинах сети. Среди героев была лесбийская пара. Вскоре после публикации представители сети сообщили об угрозах из-за статьи.