Суд в Подмосковье отклонил ходатайство следствия и не стал арестовывать главу Лобни Евения Смышляева

Как сообщили ТАСС в суде, чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвинение ему пока не предъявлено. Смышляев был задержан в пятницу в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба в размере 5 млн рублей. Сам Смышляев все обвинения отвергает.