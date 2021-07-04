Власти Бахчисарайского района объявляют режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня. Как сообщила «Интерфаксу» глава районной администрации Людмила Пучкова, следующий шаг — это включение района в уже действующий указ о республиканском режиме ЧС, который ранее был введен для пяти муниципалитетов. По ее словам, это позволит жителям, чье имущество пострадало, получить компенсационные выплаты. В Бахчисарайском районе сегодня выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и около сотни частных домовладений. Эвакуированы более 60 человек. Одна жительница числится пропавшей без вести.