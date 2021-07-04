Мощный ураган обрушился на Адлерский район Сочи

Как рассказали «Интерфаксу» в оперативных службах региона, один человек погиб под поваленным деревом. Еще один пострадал и госпитализирован. Всего в городе ветром повалены 34 дерева. Одно из них заблокировало проезжую часть у гостиницы «Москва». Там сейчас работают дорожные службы. В устранении последствий непогоды задействованы более 50 человек и свыше 30 единиц техники.