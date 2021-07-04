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19:37, 04 июля 2021

Moet Hennessy вскоре будет включать упоминание об «игристом вине» на своих бутылках, поставляемых в Россию

Компания-производитель шампанского Moet Hennessy вскоре будет включать упоминание об «игристом вине» на своих бутылках, поставляемых в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фирмы. В нем говорится, что решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства, которое оставляет название французского региона Шампань для игристых вин, произведённых в России. В компании подтвердили, что поправки в российском законодательстве привели к временной приостановке поставок, но пообещали, что как только проблемы с логистикой будут решены, поставки возобновятся. О том, что Moet приостанавливает экспорт в Россию, сообщалось ранее на этой неделе.


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