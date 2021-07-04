Партия «Яблоко» на предвыборном съезде утвердила списки кандидатов в Госдуму

Возглавляет список председатель партии Николай Рыбаков. В региональные списки не вошли несколько оппозиционных политиков, которые уже начали активные избирательные кампании и у кого были предварительные договоренности с партией. Среди тех, кто не попал в списки — депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, бывшие главы штабов Навального в Москве и Санкт-Петербурге Олег Степанов и Ирина Фатьянова, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. При этом «Яблоко» поддержало кандидатуру петербургского политика и бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, который сейчас находится в СИЗО Краснодара по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Его выдвинули по региональному списку в Краснодаре. Основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму, но собирается принять активное участие в избирательной кампании. Деятельность штабов Навального признана в России экстремистской и запрещена.
2021-07-04T19:37:11+03:00
2021-07-04T19:37:11+03:00
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19:37, 04 июля 2021
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