Партия «Яблоко» на предвыборном съезде утвердила списки кандидатов в Госдуму

Возглавляет список председатель партии Николай Рыбаков. В региональные списки не вошли несколько оппозиционных политиков, которые уже начали активные избирательные кампании и у кого были предварительные договоренности с партией. Среди тех, кто не попал в списки — депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, бывшие главы штабов Навального в Москве и Санкт-Петербурге Олег Степанов и Ирина Фатьянова, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. При этом «Яблоко» поддержало кандидатуру петербургского политика и бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, который сейчас находится в СИЗО Краснодара по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Его выдвинули по региональному списку в Краснодаре. Основатель партии и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму, но собирается принять активное участие в избирательной кампании. Деятельность штабов Навального признана в России экстремистской и запрещена.