Сильные дожди, прошедшие сегодня в Крыму, затопили около 100 домовладений в Бахчисарайском районе

Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, сейчас ситуация в районе стабилизируется, уровень воды в реках начинает падать. Ранее в региональном МЧС сообщали, что в результате непогоды одна женщина погибла и еще одна попала в больницу. Однако, по данным вице-премьера, погибших нет, одна жительница села Куйбышево числится пропавшей без вести, сотрудники МЧС и «Крым-спаса» ведут ее поиски. Кабанов заверил, что ситуация находится под контролем властей, жизни и здоровью жителей и гостей полуострова ничто не угрожает. Крым второй раз пострадал от сильных дождей за последние полмесяца.