До 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей

По сведениям агентства Kyodo, решение на этот счет должно быть принято на следующей неделе в связи с новыми вспышками коронавируса в столице Японии. Организаторы Игр и правительство страны в качестве основного варианта рассматривают сокращение лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч человек.
2021-07-04T19:04:35+03:00
2021-07-04T19:04:35+03:00
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19:04, 04 июля 2021
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