До 40% соревнований на Олимпиаде в Токио могут пройти без зрителей

По сведениям агентства Kyodo, решение на этот счет должно быть принято на следующей неделе в связи с новыми вспышками коронавируса в столице Японии. Организаторы Игр и правительство страны в качестве основного варианта рассматривают сокращение лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч человек.