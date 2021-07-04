Конституционный суд ЮАР согласился рассмотреть просьбу бывшего президента не сажать его в тюрьму

Заседание состоится 12 июля. Адвокаты экс-главы Джейкоба Зума пояснили, что тюремное заключение плохо скажется на здоровье 79-летнего политика. В частности, они отмечают, что в период третьей волны коронавируса он может просто умереть, пишет интернет-издание «Африка ньюс».

Ранее Зуму признали виновным в неуважении к правосудию и приговорили к лишению свободы на 15 месяцев. Сразу после этого у поместья бывшего президента стали собираться его сторонники. Большая часть из них была вооружена луками и кольями, одеты они были в традиционные наряды — набедренные повязки, повязки на голову из меха леопарда и ожерелья из зубов хищников. Пришедшие утверждали, что не допустят ареста бывшего руководителя страны и будут защищать его. Несмотря на жесткие коронавирусные ограничения в стране и запрет на массовые мероприятия, местная полиция не стала разгонять протестующих.

Сам бывший президент Джейкоб Зума сообщил, что сегодня выступит с обращением к сторонникам. Как ожидается, это произойдет в 19 часов по Москве.