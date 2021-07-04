Ситуация в подтопленных поселках Бахчисарайского района Крыма нормализуется, но ожидаются новые ливни

Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, уровень воды в реках начал спадать, на опасных направлениях будут организованы дежурства. По прогнозу синоптиков, ближе к утру возможны повторные ливни. Как уточнили «Интерфаксу» в МЧС Крыма, 64 человека эвакуированы в пункты временного размещения. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений в селах. Одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли.

Журналист Александр Горный рассказал «Эху Москвы», что сильные ливни могут серьезно осложнить жизнь на полуострове. Горный не исключает, что наполнившиеся от сильных ливней водохранилища могут приступить к аварийному сбросу воды.