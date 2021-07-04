Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа ЧМ «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Гонщик продолжает лидировать в личном зачете. Второе место на этот раз занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса», третье —

британец Ландо Норрис из «Макларена». Его соотечественник, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, накануне продливший на два года контракт с «Мерседесом», финишировал четвертым. Россиянин Никита Мазепин из «Хааса», как и на Гран-при Штирии, стал последним из финишировавших, заняв 19-е место.