Марин Ле Пен переизбрана председателем французского крайне правого Национального объединения

Как передает AFP, 52-летняя политик получила 98 процентов голосов на партийном съезде. Альтернативных кандидатов не было. До конца дня она намерена выступить с программной речью, в которой изложит свою стратегию в борьбе за пост президента на выборах в апреле 2022 года.
2021-07-04T18:34:30+03:00
2021-07-04T18:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 04 июля 2021
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