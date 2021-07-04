Марин Ле Пен переизбрана председателем французского крайне правого Национального объединения

Как передает AFP, 52-летняя политик получила 98 процентов голосов на партийном съезде. Альтернативных кандидатов не было. До конца дня она намерена выступить с программной речью, в которой изложит свою стратегию в борьбе за пост президента на выборах в апреле 2022 года.