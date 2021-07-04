Поисково-спасательные работы на месте обрушившегося дома во Флориде приостановлены

Власти опасаются тропического шторма «Эльза», который приближается к побережью штата. 12-этажный жилой дом в Майами обрушился 24 июня. С тех пор спасатели ищут выживших. Число жертв достигло 24, 121 человек чистится пропавшим без вести.
2021-07-04T18:34:05+03:00
2021-07-04T18:34:05+03:00
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18:34, 04 июля 2021
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