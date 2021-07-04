Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо

Как сообщило министерство обороны республики, пять военных числятся пропавшими без вести. В катастрофе выжили 49 человек, им оказывается медпомощь. Министр обороны республики поручил провести тщательное расследование происшествия, как только будет завершена спасательная операция. Это уже четвертый за текущий год инцидент, связанный с крушением военной авиатехники на Филиппинах, в котором погибли люди.
2021-07-04T18:33:25+03:00
2021-07-04T18:33:25+03:00
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18:33, 04 июля 2021
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