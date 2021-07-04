Спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских на месте падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо

Как сообщило министерство обороны республики, пять военных числятся пропавшими без вести. В катастрофе выжили 49 человек, им оказывается медпомощь. Министр обороны республики поручил провести тщательное расследование происшествия, как только будет завершена спасательная операция. Это уже четвертый за текущий год инцидент, связанный с крушением военной авиатехники на Филиппинах, в котором погибли люди.