До 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе Крыма

Как рассказал «Интерфаксу» дежурный синоптик гидрометцентра республики, здесь затопило несколько сел. Из-за дождей вышли из берегов две реки — Бельбек и Коккозка. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и десятки частных домовладений, население эвакуируют. Погиб один человек. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте. В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник. Из-за дождей с 17 июня в Крыму действует режим ЧС.

Дожди, которые привели к новым подтоплениям в Крыму, закончатся только 7 июля. Об этом сообщила республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, 5 и 6 июля ожидаются локальные грозовые дожди различной интенсивности — от умеренных до очень сильных. Погода в Крыму улучшится только 7 июля