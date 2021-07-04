Партия Яблоко на предвыборном съезде утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму

При этом в него не включили сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

На выборы в Госдуму съезд Яблока не стал выдвигать Олега Степанова — бывшего главу московского штаба Алексея Навального, а также экс-руководителя его штаба в Петербурге Ирину Фатьянову. У последней как отмечает телеканал Дождь была публичная договорённость с Яблоком, тем не менее Фатьянова сказала, что намерена продолжать борьбу, она займется сбором подписей. Отказалось Яблоко включить в список и Максима Резника, который сейчас под домашним арестом по обвинению в хранении наркотиков. Не попал в список и фигурант так называемого московского дела Алексей Миняйло. Отказ выдвинуть соратников Навального в партии ранее объяснили рисками снятия всего списка Яблока. Напомним, что структуры политика, в том числе его штабы, признаны экстремистскими в России и запрещены. Лидер Яблока Николай Рыбаков, который стал единственный, кто вошёл в общефедеральную часть списка, рассказал Дождю, что партия намерена противостоять на выборах Единой России и другим политическим силам, представленным в Госдуме.

Между тем включённый в список Яблока депутат Мосгордумы Сергей Митрохин полагает, что люди, которые разделяют взгляды Навального, не должны отказываться от поддержки партии.

Федеральная часть списка состоит из 90 региональных групп. Всего в него вошли более 310 кандидатов. Помимо Митрохина, который пойдет по центральному округу Москвы, в список включили политиков Владимира Рыжкова и Льва Шлосберга, съезд поддержал и несколько непартийных кандидатов: среди них исключённая из Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитница Марина Литвинович. Она выдвинется по одномандатному округу в столице. В списки включили и экс-главу Открытой России Андрея Пивоварова, который находится в СИЗО Краснодара по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Один из основателей Яблока Григорий Явлинский, который возглавлял список партии на всех предыдущих думских выборах, в этот раз отказался баллотироваться в нижнюю палату.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.