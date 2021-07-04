В Крыму третья волна ливней и наводнений за три недели

По меньшей мере один человек погиб. На своей странице в Фейсбуке мэр Ялты Янина Павленко написала, что дождь в районе города идет с ночи, но ситуация под контролем. Сотрудники оперативных служб, по ее словам, уже активно ликвидируют последствия на местах. Всех ялтинцев призывают сообщать о проблемах в районе их домов по телефону Единой диспетчерской службы. Местные жители в целом оценивают работу коммунальщиков удовлетворительно.

Предыдущие два раза Крым затапливало 18 и 26 июня. Размах бедствия с каждым разом снижается – если в первую волну за сутки выпадало больше месячной нормы осадков, то во вторую – уже двухнедельная. Но расширяется география – если раньше под ударом оказывались лишь районы Ялты и Керчи, то в этот раз досталось и Северному Крыму. Заливает Феодосию и Судак. На жителей этого города разгул стихии произвел сильное впечатление.

А самая тяжелая ситуация – в Бахчисарайском районе, где потоком воды унесло женщину. Реки Бельбек и Коккозка там вышли из берегов, затопило не только жилые дома, но и психоневрологический интернат. Во многих местах на дорогу сходят селевые потоки.

Свыше шести тысяч абонентов находятся без энергоснабжения из-за непогоды в Крыму. Как сообщает компания «Крымэнерго», обесточены 119 подстанций. Над устранением сбоев работают более 110 энергетиков, привлечены 27 единиц спецтехники.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие сутки в Крыму возможны подтопления, вызванные сильными ливнями. В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.