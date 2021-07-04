Папа Римский Франциск госпитализирован в римскую клинику имени Джемелли

Как сообщает служба печати Святого престола, понтифику предстоит плановая операция по поводу болезни кишечника.
2021-07-04T17:35:38+03:00
2021-07-04T17:59:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 04 июля 2021
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