Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать положениям нового закона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Там пояснили, что изменения в законодательстве привели к временному прекращению поставок, однако они возобновятся как можно скорее после корректировки этикеток.