Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать положениям нового закона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Там пояснили, что изменения в законодательстве привели к временному прекращению поставок, однако они возобновятся как можно скорее после корректировки этикеток.
2021-07-04T17:35:09+03:00
2021-07-04T17:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 04 июля 2021
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