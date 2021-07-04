Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести, 50 человек госпитализировали. C-130 Hercules вооруженных сил Филиппин упал при заходе на посадку. Он вез военных для участия в контртеррористической операции против местных мусульманских радикалов. По данным военных властей, на борту находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа, а также пять боевых машин. Минобороны страны предварительно сообщало, что крушение не связано с нападением исламистов. Спасательная операция продолжается.
2021-07-04T17:34:43+03:00
2021-07-04T17:34:43+03:00
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17:34, 04 июля 2021
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