Съезд партии «Новые люди» утвердил список ее кандидатов на выборы в ГД

Его возглавили лидер партии, бизнесмен Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также в ходе съезда было выдвинуто 215 кандидатов по одномандатным округам. Список партии состоит из 37 региональных групп. Московскую возглавил бывший

зампред правительства Калмыкии — постпред республики при президенте, экс-капитан сборной КВН РУДН Сангаджи Тарбаев. «Новые люди» обладают так называемой парламентской льготой – партии не нужно собирать подписи.