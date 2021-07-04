В КБР при проведении сельхозработ совершил жесткую посадку вертолет Ми-2

По предварительным данным, пострадавших нет, на борту находился только пилот, который с места аварии скрылся. Сейчас его ищут. Инцидент произошел рядом с городом Прохладный. По данным МЧС, на земле разрушений нет. Причины и обстоятельства аварии выясняются.