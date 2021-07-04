Ливни в Крыму затопили 10 населенных пунктах Бахчисарайского района

Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, эвакуированы около 50 человек. Ранее спасатели подтвердили гибель одного человека и госпитализацию другого. По данным Крымэнерго, непогода привела к сбоям электроснабжения, света нет у 9,5 тыс. абонентов.
2021-07-04T17:32:11+03:00
2021-07-04T17:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865664-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…