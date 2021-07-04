Ливни в Крыму затопили 10 населенных пунктах Бахчисарайского района

Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, эвакуированы около 50 человек. Ранее спасатели подтвердили гибель одного человека и госпитализацию другого. По данным Крымэнерго, непогода привела к сбоям электроснабжения, света нет у 9,5 тыс. абонентов.