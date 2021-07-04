В Саратовской области медики бросили на полу в приемном покое бездомного инвалида

Инцидент произошел в энгельсской городской больнице №1, рассказал на своей странице в социальной сети Инстаграм зампред регионального правительства Роман Грибов.

Видео, на котором инвалида оставили в приемном покое, появилось в социальных сетях накануне. Автор рассказал, что у поступившего больного из документов был только военный билет, на вид ему было лет 50, у него не было одной ноги. Вместо того, чтобы оказать ему помощь, врачи неоднократно смеялись и оскорбляли мужчину, называя вонючим алкашом, и просто оставили пациента на полу.

Глава местного Министерства здравоохранения Олег Костин осудил произошедшее и сообщил, что в больнице будут организованы кадровые перестановки. В частности, чиновник намерен требовать увольнения заведующего отделения и заместителя главного врача, допустивших такую ситуацию. Он также отметил, что вне зависимости от того, были ли документы у поступившего пациента, медики обязаны были оказать ему помощь.

В городской больнице №1 Энгельса комментировать ситуацию отказались, в каком состоянии сейчас находится инвалид, неизвестно.