Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России достиг пика второй волны пандемии

За сутки, по данным оперативного штаба, выявлено более 25 тыс. новых заболевших.Этот показатель безостановочно растёт с конца мая. За сутки умерли 663 человека с COVID-19 — это один из наивысших показателей с начала пандемии. Более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих субъектах, в том числе в Москве, жители должны изолироваться при появлении первых симптомов любой простуды.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19. Это, по его словам, потребует достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в своём видеообращении призвал к ответственности тех священников, которые отговаривают вакцинироваться от коронавируса. Митрополит Псковский и Порховский добавил, что сам привился ещё в прошлом году, и ему посоветовали ревакцинироваться, так как уровень антител упал.