В Крыму новое наводнение, на этот раз и на юго-западе полуострова

Один человек погиб, затоплены десятки частных домов и психоневрологический интернат.

Больше всего пострадало село Куйбышево в Бахчисарайском районе Крыма. Там идут ливни, сегодня выпали полторы месячные нормы осадков, из берегов вышли две реки и сошло несколько селей. Двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, другая попала в больницу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму. Под водой оказались больше полусотни частных домов, дороги, мосты, в Бахчисарае подтоплен психоневрологический интернат. Постояльцев оттуда эвакуируют. Жителей затопленных домов тоже вывозят в безопасные места. Власти призывают всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки, сообщает Интерфакс. Потоками воды кое-где блокированы машины. В свою очередь мэр Ялты сообщила, что город опять затапливает, несколько улиц там оказались под водой. Напомним, что Ялта как и Керчь серьезно пострадали от природной стихии около двух недель назад. Тогда в Крыму погиб один человек, около 60 получили травмы.

Ущерб от прошлого наводнения власти полуострова предварительно оценили в 12 с половиной миллиардов рублей.