На итог соглашения ОПЕК+ повлияет позиция Саудовской Аравии – эксперт

На итог соглашения ОПЕК+, которое, как ожидается, заключат на заседании в понедельник, повлияет позиция Саудовской Аравии. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.

«Надо посмотреть на позицию самого главного игрока в этом альянсе – Саудовской Аравии. С одной стороны, ей нужно сотрудничать с США, давним партнером и союзником. А в США объявили, что они не очень довольны высокими ценами на нефть и не мешало бы им оказаться несколько пониже. И для того, чтобы показать, что Саудовская Аравия все-таки отстаивает интересы альянса и стремится сократить добычу, чтобы цены были относительно высокими, Саудовская Аравия говорит, что она совместно с Россией занимает такую позицию – нужно повышать добычу, но не настолько, чтобы цены упали» – рассказал Крутихин.

Эксперт напомнил, что среди причин, по которым предыдущее заседание альянса закончилось безрезультатно, также была позиция ОАЭ. «По официальным сообщениям все уперлось в позицию арабских эмиратов, которые потребовали, чтобы у них порог добычи повысили по сравнению с другими участниками, у которых неизменный порог остается. И второе, ОАЭ не соглашались с тем, чтобы сразу продлить соглашение о сокращениях добычи на весь 2022 год» – рассказал Крутихин.

М.Крутихин не исключил, что какое-то компромиссное решение будет найдено, но трудно предсказать, каким оно будет.

В прошлом году ОПЕК+ договаривалась о сокращении добычи нефти на фоне пандемии и уменьшения спроса. Позднее ограничения были скорректированы, на июль они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки.