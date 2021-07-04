ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире

По данным агентства Bloomberg, власти этой страны привили от коронавируса 72% своего 10-миллионного населения. При этом число случаев COVID-19 в Эмиратах остается повышенным, США призвали своих граждан воздержаться от посещения этой страны, а Саудовская Аравия на этой неделе запретила поездки в ОАЭ. В Эмиратах граждан вакцинируют китайским препаратом Sinopharm, который производится внутри страны, здесь также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
2021-07-04T16:36:08+03:00
2021-07-04T16:36:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…