ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире

По данным агентства Bloomberg, власти этой страны привили от коронавируса 72% своего 10-миллионного населения. При этом число случаев COVID-19 в Эмиратах остается повышенным, США призвали своих граждан воздержаться от посещения этой страны, а Саудовская Аравия на этой неделе запретила поездки в ОАЭ. В Эмиратах граждан вакцинируют китайским препаратом Sinopharm, который производится внутри страны, здесь также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.