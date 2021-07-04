Партия «Яблоко» на съезде утвердила программу с которой пойдет на выборы в ГД

Как рассказал лидер партии Николай Рыбаков, «Яблоко» выступает за защиту политических прав и свобод, возвращение четырехлетнего срока полномочий президента страны и Госдумы, прямые выборы мэров городов, а также выборность членов Совета Федерации, регистрацию на территории России зарубежных вакцин от коронавируса и нормализацию отношений с Европой и США. Отдельный пункт в программе посвящен Республике Крым. Партия, в частности, предлагает организовать международную конференцию «по решению проблемы полуострова.