Один человек погиб в крымском селе Куйбышево Бахчисарайского района, где затопило десятки домов

Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском управлении МЧС. Источник агентства уточняет, что двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована. В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на эти выходные и ближайший понедельник. Сегодня ливни идут почти во всех районах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей.