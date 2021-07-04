Один человек погиб в крымском селе Куйбышево Бахчисарайского района, где затопило десятки домов

Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском управлении МЧС. Источник агентства уточняет, что двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована. В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на эти выходные и ближайший понедельник. Сегодня ливни идут почти во всех районах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало полторы месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей.
2021-07-04T16:31:38+03:00
2021-07-04T16:31:38+03:00
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16:31, 04 июля 2021
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