Сборная Англии по футболу стала последним полуфиналистом Чемпионата Европы

Подопечные Гаррета Саутгейта обыграли украинцев со счетом 4:0. Сам тренер после матча оценило сплоченность своих игроков. Саутгейт отметил, что Англия никогда не играла в финале Евро и у нынешней сборной есть шанс войти в историю. Теперь англичане в полуфинале встретятся с датчанами, которые накануне обыграли Чехию 2:1. В другом полуфинале Италия встретится с Испанией, Финал состоится ровно через неделю 11 июля.
2021-07-04T16:06:01+03:00
2021-07-04T16:06:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865598-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:06, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…