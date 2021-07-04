Сборная Англии по футболу стала последним полуфиналистом Чемпионата Европы

Подопечные Гаррета Саутгейта обыграли украинцев со счетом 4:0. Сам тренер после матча оценило сплоченность своих игроков. Саутгейт отметил, что Англия никогда не играла в финале Евро и у нынешней сборной есть шанс войти в историю. Теперь англичане в полуфинале встретятся с датчанами, которые накануне обыграли Чехию 2:1. В другом полуфинале Италия встретится с Испанией, Финал состоится ровно через неделю 11 июля.