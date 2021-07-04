Вдову самарского банкира, осужденную за убийство мужа, а потом оправданную, нашли мертвой у себя в квартире

Екатерину Пузикову нашли без признаков жизни у себя в квартире, рассказали в пресс-службе регионального управления СК. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве. В то же время информацию в СМИ о том, что Пузикову якобы обнаружили с множественными ножевыми ранениями силовики опровергают.

В июле 2017-го женщину признали виновной в отравлении таллием мужа, замдиректора Самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Вдове дали 9 лет колонии общего режима. Но уже в октябре апелляционная инстанция постановила, что к смерти мужа Екатерина непричастна. Она перешла в статус потерпевшей по делу Пузикова. А в следующем году ей еще и выплатили 1 млн 750 тыс рублей компенсации.

Теперь в розыск по подозрению в убийстве Пузиковой объявлен ее новый муж, боксер Алексей Рясков.