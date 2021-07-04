На предстоящем заседании ОПЕК+ могут быть расширены квоты по добыче нефти – эксперт

На предстоящем заседании ОПЕК+ могут быть расширены квоты по добыче нефти. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

«Мир выходит из застойного состояния коронавирусного, отдельные страны, крупнейшие потребители нефти, их потребление растет, и таким образом, для поддержания баланса спроса и предложения, вполне вероятно, что могут быть квоты расширены» – предположил Беляев.

Предыдущее заседание ОПЕК+ состоялось в пятницу, на нем было решено перенести переговоры на 5 июля. М.Беляев отметил, что это связано с дискуссионностью рынка нефти и столкновением на нем интересов разных стран. Беляев считает, что на завтрашней встрече члены ОПЕК+ все же могут прийти к соглашению.

«Какие-то контуры и база для соглашения готовы, потому что если бы она была не готова, то это было бы перенесено на существенно более длительный срок для того, чтобы все обдумать» – заключил Беляев.

ОПЕК+ из-за вызванного пандемией падения спроса на нефть с мая 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, на июль они составляют 5,76 миллиона.