Население Туркмении, по данным журналистов, сократилось в два раза

Сейчас в стране проживает менее 3 миллионов человек – это уровень 1980-х годов, сообщает «Радио Свобода» (признанное в России иностранным агентом). По данным издания, такую оценку приводят представители государственных органов, готовящихся проводить перепись населения. При этом в статистике Всемирного банка, который опирается на официальную информацию, говорится, что в стране живет почти 6 миллионов человек. Источники «Радио Свобода» утверждают, что в реальности страна испытывает резкую депопуляцию, что стало неожиданностью даже для властей.
2021-07-04T15:32:23+03:00
2021-07-04T15:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 04 июля 2021
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