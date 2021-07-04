Население Туркмении, по данным журналистов, сократилось в два раза

Сейчас в стране проживает менее 3 миллионов человек – это уровень 1980-х годов, сообщает «Радио Свобода» (признанное в России иностранным агентом). По данным издания, такую оценку приводят представители государственных органов, готовящихся проводить перепись населения. При этом в статистике Всемирного банка, который опирается на официальную информацию, говорится, что в стране живет почти 6 миллионов человек. Источники «Радио Свобода» утверждают, что в реальности страна испытывает резкую депопуляцию, что стало неожиданностью даже для властей.