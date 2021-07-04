Россиянин Егор Дудников, арестованный в Белоруссии, пожаловался на условия содержания в СИЗО

Его мать рассказала телеканалу «Дождь», что он рассказывает об аномальной жаре в камере, где температура поднималась до +50, и пище, которую, по его выражению, практически невозможно есть. Дудников также сказал, что после избиений у него ухудшилось здоровье. 20-летнего россиянина задержали в Минске в начале мая по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дудников утверждает, что его вынудили оговорить себя и настаивает, что не участвовал в протестах.