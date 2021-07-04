В Крыму из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение

Три реки вышли из берегов – сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти. Полуостров регулярно сталкивается с непогодой на протяжении последних недель. Так, мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались и до Ялты – сегодня город вновь оказался в воде. Стихия затронула также Феодосию.