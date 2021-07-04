В Крыму из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение

Три реки вышли из берегов – сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные власти. Полуостров регулярно сталкивается с непогодой на протяжении последних недель. Так, мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, что привело к подтоплению Керчи. На следующий день ливни добрались и до Ялты – сегодня город вновь оказался в воде. Стихия затронула также Феодосию.
2021-07-04T15:31:21+03:00
2021-07-04T15:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 июля 2021
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