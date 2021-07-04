В Кремле считают, что Джо Байден обременен в своей работе другими ветвями власти

Из-за этого американскому лидеру трудно выстраивать нормальные отношения с Москвой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На деятельность главы Белого дома оказывает влияние деятельность политического истеблишмента, который не допускает конструктивизма в отношениях с русскими. При этом на прошедших в Женеве переговорах двух глав государств, конструктивизм, по словам Пескова, доминировал. Однако даже это не может поменять реальное положение дел.

