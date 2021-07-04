Гендиректор туроператора рассказал о снижении потока туристов в Крым почти на 25%

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал о снижении потока туристов в Крым почти на 25%. Об этом Ромашкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Губернатор Крыма Аксенов сообщил, что ограничения рассматриваются, пока не введены, но туристам не нравится перспектива остаться с купленными путевками, но без возможности поехать. Поэтому сейчас они взяли паузу, спрос упал по всем направлениям российским. Сейчас туристов в Крыму, наверное, процентов на 20-25 меньше, чем в середине июня» – рассказал Ромашкин.

С.Ромашкин отметил, что недавнее наводнение не стало причиной снижений бронирований. «Причина скорее всего не в плохой погоде, которая случается каждый год в разное время, и туристы, в принципе, не очень чувствительны к этой теме. Мы видим, что в последнюю неделю-две нарастающая жесткая риторика властей – и Крыма, и других регионов России. Она насторожила туристов, они сократили покупки туров, ожидают, чем вся эта история с коронавирусом, если не закончится, то пойдет на спад. Как будет дальше зависит не столько от погоды, сколько от действий властей по антиковидным мерам» – заключил он.

В середине июня в Крыму был объявлен режим ЧС из-за сильных ливней. Фиксировались перебои с энерго-, газо— и водоснабжением, были закрыты пляжи.