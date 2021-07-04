В Тольятти на химическом предприятии произошла утечка серной кислоты. Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что на территории завода «Алхим» разгерметизировалась цистерна. Причиной он назвал некие нарушения технологического процесса. Серная кислота вытекла на грунт, загрязнив порядка 300 квадратных метров. Остальной объем опасного вещества удалось локализовать в аварийной емкости. Персонал предприятия в связи с ЧП эвакуировали, а работу завода, который занимается производством сернокислого алюминия, приостановили.