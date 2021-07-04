Объединенные Арабские эмираты, по данным агентства Блумберг, стали самой вакцинированной страной. Они обогнали даже Сейшельские острова.

На данный момент в стране, где численность населения около 10 миллионов человек, уже привито свыше 70% граждан, следует из данных Bloomberg Vaccine Tracker.

Кроме того, по данным Блумберга, Объединенные арабские эмираты являются рекордсменом и по числу ПЦР-тесто на душу населения. Там также один из самых низких в мире показателей смертности от опасного вируса.

Агентство отмечает, что, несмотря на высокие темпы иммунизации населения, в стране наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Так, в последние несколько месяцев ежесуточный прирост заболевших коронавирусом составляет около 2 тысяч человек.

В связи с этим некоторые страны, например Саудовская Аравия, вводят ограничения на посещение гражданами Объединенных Арабских эмиратов. Вашингтон рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Абу-Даби. Великобритания же с января так и не возобновила авиасообщение с полуостровом.

Ранее в Арабских эмиратах открыли вакцинацию и для туристов. Теперь бесплатно сделать прививку немецким препаратом Pfizer или китайским Sinopharm.