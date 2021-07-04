Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве растет второй день подряд. По данным оперативного штаба, в городе выявили еще более 7,6 тысяч инфицированных. За последние сутки жертвами инфекции стали 111 человек. В рамках борьбы с болезнью в столице на днях приняли решение рассматривать как коронавирус все случаи ОРВИ. Еще одна мера, введенная в городе – QR-коды, которые нужны для посещения кафе и ресторанов. Нововведение заработало еще в понедельник, однако до сих пор москвичи жалуются на проблемы при получении цифрового кода.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «Эхом» признал, что система еще не готова.

Нилова отметил, что граждане должны оперативно получать грамотную помощь в том случае, если власти вводят механизм ограничений.