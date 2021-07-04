Яблоко не включило в списки кандидатов в Думу ряд оппозиционных политиков, которые планировали выдвигаться от партит

Партия «Яблоко» не включила в списки кандидатов в Госдуму ряд оппозиционных политиков, которые планировали выдвигаться от этой политической силы.

В списках, утверждённых на съезде, не оказалось депутата петербургского Заксобрания Максима Резника. Не стали включать «яблочники» в списки кандидатов в нижнюю палату бывших руководителей штабов Алексея Навального (признаны Минюстом иностранными агентами и экстремистской организацией) в Петербурге и Москве Ирину Фатьянову и Олега Степанова. При этом Фатьянова по словам соратников несколько месяцев ведёт избирательную кампанию, поскольку у неё была публичная договорённость с партией. Напомню, деятельность штабов Навального в России признана экстремистской и запрещена. В списки «Яблока» не вошёл и Алексей Миняйло, в прошлом фигурант так называемого «московского дела». Вчера он узнал, что весь список партии могут снять, если его и ряд других кандидатов выдвинут в Госдуму. Об этом ему сказал лидер Яблока Николай Рыбаков, пишет интернет-издание Sota Vision. Рыбаков возглавил общефедеральный список. На призыв отменить решение политкомитета как и выступления в поддержку Миняйло на съезде президиум «Яблока» призвал не устраивать скандал. В списки включили экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, он арестован по обвинению в деятельности нежелательной организации. Пивоварова решили выдвинуть по региональному списку в Краснодаре, где он остается под стражей.



Один из основателей партии Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но собирается активно участвовать в избирательной кампании.