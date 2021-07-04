Жалобы на работу «Госуслуг» учтут и ошибки исправят – депутат

Жалобы на работу портала «Госуслуг» учтут и ошибки исправят, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Определенного рода выводы будут сделаны, устранены ошибки, процессы будут отлажены. Как любая система, она должна тестироваться, и в ходе тестирования появляются т.н. «дырки», они устраняются, алгоритмы налаживаются» – рассказал Нилов. Депутат добавил, что процесс может идти с задержкой в связи с большим наплывом пользователей.

Я.Нилов назвал возмутительным то, что люди в течение нескольких дней не могут получить QR-коды, необходимые для посещения заведений общепита. «Мы видим, что система полноценно не готова к тому, чтобы граждане, которые услышали все рекомендации, которые готовы и хотят по закону все выполнить, этого сделать не могут из-за того, что сбой в работе системы» – сказал Нилов.

«Граждане не должны страдать от того, что чиновники или структуры, которые ответственны за администрирование работы, не дорабатывают и ставят граждан в такое непонятное положение» – считает депутат.

Я.Нилов рассказал, что он не является «идеологом механизма QR-кодов». По его словам, в законодательстве РФ не закреплено обязательство для граждан регистрироваться на сайте «Госуслуг», а также носить с собой мобильный телефон.

При использовании системы QR-кодов возникает «много вопросов, на которые нет ясных ответов», отметил депутат. «Если и предлагается какой-либо механизм контроля, сдерживания, ограничений, даже если обоснованный борьбой с пандемией, с распространением инфекции, должны так работать сервисы, чтобы любой гражданин, который столкнулся с внештатной ситуацией или с индивидуальным вопросом, мог оперативно получить грамотную, квалифицированную помощь и определиться, что ему в этом случае делать» – заключил Нилов.

Жители Москвы жалуются на невозможность получить на портале «Госуслуг» QR-коды о вакцинации от COVID-19, которые необходимы для посещения ресторанов.