Власти Якутска сообщили о загрязнение воздуха из-за пожаров. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимой нормы химических веществ. На территории полутора десятков районов сохраняется сложная обстановка. Всего в Якутске зафиксировано более трехсот очагов пожаров. С завтрашнего дня в регионе планируют начать вызывать искусственные дожди. В оперативном штабе при этом отмечают, что угрозы для населенных пунктов нет.