Власти Якутска сообщили о загрязнение воздуха из-за пожаров. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимой нормы химических веществ. На территории полутора десятков районов сохраняется сложная обстановка. Всего в Якутске зафиксировано более трехсот очагов пожаров. С завтрашнего дня в регионе планируют начать вызывать искусственные дожди. В оперативном штабе при этом отмечают, что угрозы для населенных пунктов нет.
2021-07-04T14:32:57+03:00
2021-07-04T14:32:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865558-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…