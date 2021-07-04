Бывший президент США обвинил нынешнюю американскую администрацию в преклонении перед Россией. Выступая перед сторонниками во Флориде, Дональд Трамп – это второй его митинг после ухода с должности – сказал, что при нем у Вашингтона были хорошие отношения с Москвой, Пекином и Тегераном, но теперь ситуация обстоит иначе. В своей полуторачасовой речь экс-глава Белого дома также коснулся темы вмешательства России в американские выборы и сравнил расследование этого инцидента с тем, как коммунистические режимы фабрикуют дела против политических оппонентов.
2021-07-04T14:32:27+03:00
2021-07-04T14:32:27+03:00
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14:32, 04 июля 2021
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