В Британии, по сведениям прессы, уже в этом месяце могут отменить масочный режим. Через две недели, 19 июля использование средств защиты станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах – пишет газета The Times со ссылкой на источники. Власти также отменят посещение мест общепита, фитнес-центров и музеев по QR-кодам. Как ожидается, в ближайшее время премьер Борис Джонсон объявит о новом смягчении мер по борьбе с эпидемией.