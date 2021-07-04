В Британии, по сведениям прессы, уже в этом месяце могут отменить масочный режим. Через две недели, 19 июля использование средств защиты станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах – пишет газета The Times со ссылкой на источники. Власти также отменят посещение мест общепита, фитнес-центров и музеев по QR-кодам. Как ожидается, в ближайшее время премьер Борис Джонсон объявит о новом смягчении мер по борьбе с эпидемией.
2021-07-04T14:31:51+03:00
2021-07-04T14:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 04 июля 2021
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