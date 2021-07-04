Власти Саратовской области потребовали уволить руководителей больницы, где инвалида бросили на полу в приемном покое. Инцидент произошел в городе Энгельс. Зампред кабинета министров Роман Грибов написал, что сотрудники медучреждения оставили нуждающегося в помощи мужчину. Других подробностей он не привел. Расследование уже завершено. На сообщение о случившемся отреагировал и местный Минздрав. В ведомстве отметили, что подобные инциденты подрывают авторитет здравоохранения, и пообещали сделать организационные выводы.