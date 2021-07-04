В Москве продлили программу поощрений для пожилых людей, привившихся от коронавируса. Программа «Миллион призов» будет работать до середины августа, сообщается на сайте столичной мэрии. Отмечается, что в ней уже успели принять участие около 300 тысяч жителей.

Граждане, прошедшие вакцинацию, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тысячу рублей, который можно будет использовать в магазинах, аптеках и других партнерских точках. Для участия в программе нужен московский медицинский полис. Тем, кто привился до начала акции, нужно ввести номер полиса на сайте программы, чтобы получить призовые баллы.